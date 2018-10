Kroonprins Leka II van Albanië en zijn echtgenote Elia hebben woensdagmiddag prins Albert II ontvangen in hun paleis in de hoofdstad Tirana. De vorst van Monaco is voor een tweedaags bezoek in de voormalige communistische republiek, waar de monarchie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd afgeschaft. De koninklijke familie heeft in de samenleving echter weer een bescheiden plek gekregen na de val van het communisme.

Kroonprins Leka plaatste na de “in warme en vriendschappelijke sfeer” verlopen ontmoeting op sociale media trots foto’s van de visite van Albert, die Albanië bezoekt op uitnodiging van premier Ilir Meta. De Monegaskische prins zoekt samenwerking op het gebied van milieubescherming, de Albanese flora en fauna en de kust, aldus Leka in een begeleidende tekst. De kroonprins sprak zijn dank uit namens de Albanese koninklijke familie voor de toewijding van Albert aan de vooruitgang en het welzijn van Albanië.

Koning Zog, de grootvader van Leka, was de eerste en enige koning van het in 1912 zelfstandig geworden Albanië. Hij was aanvankelijk gekozen als premier en daarna als president maar dacht meer overlevingskansen te hebben als koning. Dan had hij in elk geval niet te maken met de onzekerheid die presidentsverkiezingen met zich meebrachten. In 1928 werd hij dan ook koning, een positie die hij behield tot de Italiaanse invasie in 1939 in de Tweede Wereldoorlog. Zog stierf in 1961 in ballingschap.