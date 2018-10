Koningin Elizabeth kijkt uit naar het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander volgende week brengt in gezelschap van koningin Máxima. Buckingham Palace, waar het Nederlandse koningspaar logeert, plaatste woensdag op sociale media drie foto’s van eerdere staatsbezoeken over- en weer.

Bijzonder is dat Willem-Alexander al het derde Nederlandse staatshoofd is met wie Elizabeth in haar inmiddels 66 jaar lange regeertijd te maken krijgt. In 1972 kwamen koningin Juliana en prins Bernhard op staatsbezoek nadat de Queen en prins Philip zelf in 1958 op visite waren geweest in Nederland.

Voor Juliana was het destijds haar tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Kort na haar troonsbestijging ging ze nog op bezoek bij Elizabeths vader, koning George VI. Prinses Elizabeth had daarvoor ook al kennisgemaakt met koningin Wilhelmina, die de oorlogsjaren in ballingschap in Engeland woonde.

William & Mary

Nadat koningin Beatrix haar moeder had opgevolgd, volgde in 1982 een nieuw Nederlands staatsbezoek aan koningin Elizabeth. Buckingham Palace plaatste ook daar een foto van. Op haar beurt kwam de Queen niet meer voor een staatsbezoek naar Nederland, al had dat protocollair na de troonswisseling best gekund. In 1988 was ze in het kader van het zogenoemde ‘William & Mary’ jaar wel in ons land, en in 2007 kwamen Elizabeth en Philip een dagje over uit Londen om de 400e verjaardag van de Engelse kerk in Amsterdam mee te vieren.

Koning Willem-Alexander heeft sinds zijn aantreden koningin Elizabeth al drie keer officieel ontmoet: in 2013 bij een kennismakingsbezoek in Windsor, een jaar later bij de herdenking van de geallieerde landingen in Normandië en in 2015 bij de Britse dodenherdenking.