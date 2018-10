Koning Felipe van Spanje heeft zich woensdag voor een vorst op een hoogst ongebruikelijke manier verplaatst. Hij nam een ritje met de Madrileense metro, ter ere van het honderdjarig bestaan van de eerste lijn.

Felipe stapte onder begeleiding van industrieminister Reyes Maroto door de poortjes van station Sol en reisde mee tot halte Chamartin, twaalf stations verder. Dat zijn al meer haltes dan waar de lijn honderd jaar geleden uit bestond. Koning Alfons, Felipes overgrootvader, opende de lijn in 1919. Toen telde die acht stations. Aan de bouw was destijds ruim twee jaar gewerkt. Het prijskaartje bedroeg acht miljoen peseta.

De 4 kilometer lange metrolijn is inmiddels gegroeid naar in totaal 294 kilometer met 301 haltes. Gemiddeld reizen er per dag zo’n 2,2 miljoen mensen met de metro.