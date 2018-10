De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn woensdag op de tweede dag van hun reis door Australië in de stromende regen aangekomen in Dubbo, een stad op het platteland. En de neerslag kreeg net zo’n warm welkom als het koninklijke paar.

Dubbo en de omliggende regio kampen al maanden met extreme droogte. Oogsten gaan verloren en boeren moeten hun vee afmaken omdat er niet genoeg voedsel is voor de koeien en schapen. Uitgerekend op de dag dat Harry en Meghan de stad bezochten, werden de sluizen van de hemel geopend.

“De regen is een cadeau”, zei Harry tegen de duizenden mensen die zich hadden verzameld om een glimp op te vangen van de de hertog en hertogin van Sussex. Vlak daarvoor bezochten de prins en zijn zwangere vrouw een boerderij die enorm heeft te lijden onder de aanhoudende droogte.

Harry riep boeren op om mentale hulp te vragen in deze moeilijke tijden als dat nodig is. “Jullie zijn nuchtere, eerlijke, hardwerkende mensen en ijzersterk. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Om eerlijk te zijn, zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje. Om hulp vragen was namelijk een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. Je zult versteld staan hoe je dan leven verandert.”