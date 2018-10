Het bezoek van Harry en Meghan aan Australie is in volle gang. De hertog en hertogin van Sussex zijn inmiddels in Dubbo aangekomen, waar ze enthousiast begroet werden door het publiek op het vliegveld. De 5-jarige Luke Vincent stal de show door prins Harry een dikke knuffel te geven, om hem vervolgens aan zijn baard te trekken.

Harry kon erom lachen en maakte geen aanstalten om door te lopen. Omstanders waren ontroerd door zijn geduld en sympathie naar het jochie toe. Daarna gaf Luke een bos bloemen aan Meghan, die hem bedankte met een warme knuffel. Ook maakten ze ruim de tijd voor andere schoolkinderen, die een handje kregen van het koninklijke paar.

Harry en Meghan maken een tour van drie weken door Australië, Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.