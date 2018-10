Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandag het onderwerp van een aflevering van het Omroep MAX-programma Door andere ogen op NPO 2. Met gasten wordt onder meer ingezoomd op de verschillen met het Britse koningshuis naar aanleiding van het staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima volgende week brengen aan het Verenigd Koninkrijk.

“Koningin Elizabeth heeft nog nooit haar eigen gordijnen geopend, het eigen bad laten vollopen of zelf haar bh aan gedaan. Dat is de monarchie waar je hier nog mee te maken hebt”, schetst Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven in het programma. Ook conservator van Paleis Het Loo en kunsthistoricus Paul Rem, koningshuisverslaggever Marc van der Linden en historicus Wim Berkelaar komen aan het woord.