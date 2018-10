Máxima opent congres One Young World

Koningin Máxima heeft woensdagavond de 1800 deelnemers aan het ‘One Young World’-congres ‘inspiratie en wijsheid toegewenst, alsmede ‘nieuwe vriendschappen voor de toekomst en vasthoudendheid bij de taken en uitdagingen die voor óns liggen.’ Daarna verklaarde de koningin het vierdaagse congres voor geopend.

Máxima deed dit in de tuin van het Vredespaleis in Den Haag. Bij die bijeenkomst werd ook eer betoond aan de eerder dit jaar overleden voormalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan, en voerden zowel Sir Bob Geldof – raadslid van One Young World – en de Haagse burgemeester Pauline Krikke het woord.

De jongeren uit meer dan 190 landen zijn samen gekomen om oplossingen te vinden voor mondiale problemen die juist hun generatie treffen zoals klimaatverandering en mensenrechten.