Op de begroting van het Belgische koningshuis voor 2019 is niets te merken van de sanctie die prins Laurent opgelegd kreeg. In plaats van een lager bedrag staat achter zijn naam juist een som die hoger is, melden Belgische media.

Laurent, de broer van koning Filip, krijgt volgend jaar 320.000 euro op zijn rekening gestort, dat is 6000 meer dan in 2018. “De éénmalige sanctie die hij opgelegd kreeg, wordt op een administratieve manier doorgevoerd”, zegt een woordvoerder tegen Het Laatste Nieuws. De dotatievermindering wordt daarom niet opgenomen in de begroting.

De Belgische regering legde de maatregel op omdat Laurent ondanks eerdere waarschuwingen buitenlandse contacten had zonder daarvoor toestemming te vragen van de regering of het paleis. De prins, die overigens in beroep is gegaan, moet daarom 46.000 euro inleveren.

In totaal kost het Belgische koningshuis de belastingbetaler volgend jaar ruim 36,6 miljoen euro, ruim 200.000 meer dan dit jaar. Daarvan is 12,2 miljoen bedoeld voor koning Filip. Zijn vader koning Albert krijgt 961.000 euro.