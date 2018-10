Noors koningspaar vervolgt bezoek in Shanghai

Het Noorse koningspaar is woensdag tijdens zijn week durende staatsbezoek aan China vanuit Peking aangekomen in Shanghai, de laatste halteplaats van het op 11 oktober begonnen bezoek.

Op het programma stond een ontmoeting met de omvangrijke Noorse gemeenschap in de Chinese havenstad, qua inwonertal de grootste stad van de Volksrepubliek. Noorwegen heeft al sinds 1906 een consulaat in Shanghai, een van de eerste buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen na de losmaking in 1905 van Noorwegen uit de gedwongen unie met Zweden.

Veel van de activiteiten van de Noren in de stad hebben te maken met handel en scheepvaart, maar inmiddels zijn er Noorse studenten, academici en vertegenwoordigers van kunst en cultuur. Bij de bijeenkomst in het voormalige Britse consultaat gaven de Noord-Chinese violisten Sara en Catharina Chen een kort concert voor het gezelschap.

Koning Harald en koningin Sonja hebben ook een ontmoeting gehad met de lokale autoriteiten. Zo waren er gesprekken met de burgemeester van Shanghai, Ying Yong en partijsecretaris Li Qiang. Daarna was er een officieel diner in het Xingguo Hotel.

Donderdag staat het koninklijk bezoek geheel in het teken van de zee, vanouds de verbinding tussen Noorwegen en China. Op de ‘zeedag’ van de koning en koningin staan handel, voedsel en bescherming van het milieu op de agenda.