Vanaf haar vakantieadres in Ierland heeft Samantha Markle, de halfzus van Meghan, in een interview met The Sun gereageerd op het koninklijke babynieuws. “Hierdoor verdwijnt alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is naar de achtergrond. Ik wil dat Meghan gelukkig is en rust aan haar hoofd heeft. Iedereen dient nu positief te zijn,” aldus Samantha, die zich meerdere malen negatief heeft uitgelaten over haar jongere halfzusje, met wie ze al jaren geen contact meer heeft.

Ze vervolgt: “Ik hoop dat mijn vader betrokken wordt bij de baby, zijn kleinkind. Dat is voor iedereen het beste. Een baby verandert alles en maakt mensen zachter. Op een juist moment moeten we met z’n allen bij elkaar zitten en dingen uitspreken, want hoewel ik nog steeds van mijn zusje houd, was ik niet blij met de manier waarop ze onze vader behandelde ten tijde van haar huwelijk.”

Een aantal dagen voor de grote dag van Harry en Meghan bleek dat Thomas Markle zich had laten betalen voor het maken van paparazzifoto’s, iets waarvoor hij later zijn excuses aanbood. Vanwege hartproblemen kon hij niet naar Londen komen om zijn dochter naar het altaar te begeleiden.

Samantha was op haar beurt boos niet uitgenodigd te zijn en gaf blijk van haar onvrede in verschillende interviews en op Twitter. Afgelopen maand verscheen ze ineens onaangekondigd bij Buckingham Palace om Meghan te bezoeken, maar waar ze niet binnenkwam. Datzelfde overkwam haar toen ze een paar dagen daarna Kensington Palace wilde bezoeken.