Victoria en Daniel aangekomen in Libanon

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zijn woensdag aan het einde van de middag in het presidentieel paleis in Beiroet ontvangen door de Libanese president Michel Aoun. Daarna volgde er een diner aangeboden door premier Saad Hariri.

De Zweedse kroonprinses brengt deze week een vijfdaags bezoek aan Libanon en Jordanië om de betrekkingen tussen beide landen en Zweden te verstevigen en om te praten over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De nadruk ligt daarbij op gendergelijkheid en klimaat- en humanitaire kwesties.

Victoria en Daniel arriveerden in Beiroet vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman, waar het paar ’s ochtend werd ontvangen door koning Abdullah, koningin Rania en prins Ali. De audiëntie bij de koninklijke familie was het sluitstuk van het op 15 oktober begonnen verblijf in Jordanië.