Erfprins Ernst August van Hannover en zijn vrouw Katharina verwachten een tweede kindje. Dat maakte het secretariaat van de Duitse erfprins donderdag bekend.

De stiefzoon van prinses Caroline van Monaco en zijn vrouw kregen in februari dit jaar al een dochtertje, Elisabeth. Ernst August (35) en Katherina stapten in juli 2017 in het huwelijksbootje. Ernst Augusts vader, die dezelfde naam draagt, deed er destijds alles aan om het huwelijk van zijn oudste zoon te dwarsbomen, omdat hij vond dat deze zijn erfgoed verkwanselde.