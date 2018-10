In Melbourne wachtte Harry en Meghan donderdag een drukke dag. Nadat de zwangere hertogin van Sussex werd uitgedaagd voor een potje Australian Football vervolgden de Britse prins en zijn vrouw hun bezoek aan de Australische stad met een ontmoeting met jonge, getalenteerde leiders.

Zo schudden ze Hunter Johnson de hand, een jonge man die The Man Cave oprichtte, een preventief programma voor de mentale gezondheid van jonge mannen. Ook kreeg Harry een poot van geleidehond Willow. De koninklijke bezoekers namen daarna een kijkje bij een muurschildering waarop de Aboriginal-identiteit staat afgebeeld en ze woonden een kookles bij van een trainingsprogramma voor jonge Aboriginals.

Op de Albert Park Primary School gingen Harry en Meghan de tuin in, waar leerlingen uitleg gaven over het gebruik van een composthoop, een wormenboerderij en de moestuin. Hierna sprongen de hertog en hertogin van Sussex in een tram naar het strand. Meghan, die haar stiletto’s ondertussen had verwisseld voor ballerina’s, en Harry staken hier de handen uit de mouwen en maakten samen met de reddingsbrigade het strand schoon.

Het officieel bezoek aan Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland duurt nog tot 31 oktober.