De uitnodigingen zijn verstuurd en de genodigden zijn nerveus. Ze zijn namelijk aanwezig bij een historische gebeurtenis: het laatste tuinfeest dat de Japanse keizer Akihito voor zijn aftreden volgend voorjaar geeft. Zo’n 2000 Japanners hebben een invitatie gekregen voor het feest.

Het Keizerlijk Hofagentschap dat alle keizerlijke zaken met ijzeren hand bestiert, heeft vorige week al aan Japanse media bevestigd dat de ‘garden party’ op 9 november de laatste is van het keizerlijke paar. Normaal gesproken zou er in de lente nog een tuinfeest zijn, maar vanwege de voorbereidingen op de troonswisseling op 30 april en 1 mei komt dat te vervallen.

En ook de ontmoeting volgend jaar herfst gaat niet in gebruikelijke vorm door. In plaats van de ‘gewone’ Japanners die doorgaans worden uitgenodigd, worden de buitenlandse gasten die de formele inhuldiging van de nieuwe keizer Naruhito bijwonen getrakteerd op een ontvangst in de paleistuin.

Het normale ritme wordt pas weer hervat in 2020 en dat maakt het aanstaande tuinfeest extra speciaal. Dat zal bij de jaarwisseling ook gelden voor de traditionele balkonscène in het paleis, wanneer de keizer ook voor het laatst met zijn familie het publiek zal groeten.