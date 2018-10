De Belgische koning Filip heeft donderdagmiddag een ontmoeting gehad met sultan Hassanal Bolkiah van Brunei. Die is in Brussel voor de twaalfde top tussen leiders uit Azië en Europa (ASEM), die donderdag en vrijdag in de Belgische hoofdstad plaatsvindt.

Sultan Bolkiah werd bij de audiëntie vergezeld door zijn zoon prins Abdul Mateen (27), die de laatste tijd steeds vaker met zijn vader op reis gaat. De vooral in Azië zeer populaire en sportieve prins is de vierde zoon en het tiende kind van de meermaals getrouwde sultan.

De prins plaatste donderdag in alle vroegte op zijn door 982.000 mensen gevolgde Instagram-pagina een foto van zichzelf in sportkleding bij het Belgische infanteriemonument voor het Paleis van Justitie.

Koning Filip kreeg naast de sultan van het op het eiland Borneo gelegen oliestaatje een stroom bezoekers te verwerken, onder wie de president van Kazachtstan, de premier van Vietnam en de vicepresident van India. Minister-president Mark Rutte woont de topconferentie ook bij.