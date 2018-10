Koning Harald spreekt in Shanghai over de zee

Koning Harald van Noorwegen heeft in Shanghai een toespraak gehouden bij de opening van de conferentie ‘China en Noorwegen – Een oceaan van mogelijkheden’. Donderdag staat het bezoek van het Noorse koningspaar aan China geheel in het teken van de zee, vanouds de verbinding tussen de twee landen.

In zijn rede zei Harald dat hij en zijn vrouw Sonja blij zijn dat ze voor de derde keer in Shanghai zijn. “We zijn onder de indruk van de transformatie die de stad heeft ondergaan sinds de laatste keer dat we er waren.” Nadat hij de relatie van beide landen met de zee had belicht, benadrukte Harald dat de zee van groot economisch belang is voor de relatie tussen Noorwegen en China en dat de oceanen belangrijk zijn voor komende generaties, groei en ontwikkeling.

“Als we willen dat de oceanen onze toekomst veiligstellen zoals ze ons in het verleden hebben voorzien, moeten we ophouden ze te behandelen als een stortplaats”, aldus Harald. “We moeten op mondiaal niveau samenwerken om een duurzaam gebruik van de oceanen te waarborgen. We moeten onze inspanningen coördineren en Noorse en Chinese expertise, technologie en vindingrijkheid combineren.”

De Noorse koning en koningin ontmoeten donderdag in Shanghai de Chinese zakenman en Alibaba-oprichter Jack Ma, ze wonen de opening bij van een nieuwe zalmkweekfabriek en gaan naar een zeevruchtendiner van de Chinese minister van Handel en Industrie.