Koning Willem-Alexander opent op 22 november het vernieuwde Anne Frank Huis in Amsterdam, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Willem-Alexander wordt tijdens de opening bijgestaan door jongeren uit het jongerenteam van de Anne Frank Stichting. Vervolgens krijgt hij een rondleiding door het museum en spreekt hij met medewerkers.

Het Anne Frank Huis heeft een nieuwe entree gekregen en er zijn educatieve ruimten gebouwd. In het museum – dat jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers trekt – wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging verteld in samenhang met de geschiedenis van de onderduikers in het huis.