Prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia hebben vrijdag als hertog en hertogin van Värmland een bezoek gebracht aan het aan Noorwegen grenzende ‘land’, waarvan zij de hertogentitel dragen. Het prinselijk paar reisde met de trein vanuit Stockholm naar Karlstad, de grootste plaats van dit 320.000 inwoners tellende deel van Zweden.

Het eerste programmapunt had bijzondere betekenis voor prins Carl Philip: de Dyslexie Beurs in Karlstad. De prins is zelf dyslexisch en heeft daar met name in zijn jonge jaren, toen dit nog niet was vastgesteld en hij vanwege zijn lees- en schrijffouten voor dom werd uitgemaakt, veel last van gehad.

Op de beurs was veel informatie over mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen. Ook waren er verschillende hulpmiddelen te zien, zoals een speciale bril die bij het lezen kan worden gebruikt. Zowel Carl Philip als Sofia probeerden die uit.

Dansschool

In de middag splitste het prinselijk paar zich op. Carl Philip woonde een seminar bij over de toekomst van de jachten duurzaam wildbeheer, terwijl Sofia naar de dansschool van Karlstad ging, waar mensen met verschillende lichamelijke beperkingen leren bewegen door dans.

De dag werd afgesloten met een door de gouverneur van Värmland aangeboden diner, waar over de schoonheid van het ‘land’ werd gesproken.