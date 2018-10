Sultan Hassanal Bolkiah en zijn zoon prins Abdul Mateen van Brunei zijn vrijdag vertrokken uit Brussel, waar ze de afgelopen dagen de twaalfde topconferentie van Europese en Aziatische landen (ASEM) hebben bijgewoond.

Voorafgaand aan de reis werd zoals gebruikelijk in het hotel door de meegereisde staats moefti een gebedsdienst gehouden voor een behouden en voorspoedige reis. De sultan heeft zijn eigen Boeing voor buitenlandse reizen en een ‘doa selamat’, het gebed, gaat aan elke trip vooraf. In Brunei nemen daar ook andere leden van de familie aan deel.

De sultan had in Brussel voorafgaand aan de topconferentie, waarbij namens Nederland minister-president Mark Rutte aanwezig was, een ontmoeting met de Belgische koning Filip. Die ontmoette hij daarna een tweede keer bij het diner dat staats- en regeringsleiders werd aangeboden.