Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben zaterdag in Sydney de officiële opening van de uitbreiding van het Anzac Memorial bijgewoond. Het monument is gewijd aan de herdenking van Australische militairen die hun leven hebben gegeven in oorlogen en tijdens vredesmissies.

De hertog en hertogin van Sussex kregen een rondleiding door het momument, dat wordt gezien als een van de mooiste overgebleven voorbeelden van de art-decostijl in Australië.

De opening in Hyde Park vond plaats in het kader van de herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog, dit jaar honderd jaar geleden.