Keizerin Michiko heeft ter gelegenheid van haar 84e verjaardag zaterdag voor het laatst als keizerin vooraf streng geselecteerde vragen beantwoord van Japanse media. In haar uitgeschreven antwoorden stond ze uitvoerig stil bij het leed die een lange reeks van natuurrampen het afgelopen jaar in Japan en andere delen van de wereld hebben berokkend. De meeste aandacht ging echter uit naar haar vooruitblik op het komend jaar, wanneer haar man keizer Akihito eindelijk troonsafstand mag doen.

Michiko prees Akihito voor zijn jaren van toewijding aan Japan, eerst als kroonprins en de afgelopen bijna dertig jaar als keizer. Al vroeg in hun gezamenlijke leven – het keizerspaar is volgend jaar zestig jaar getrouwd – maakte hij duidelijk dat plicht boven alles ging, dat persoonlijke zaken altijd op de tweede plaats zouden staan. “Het is precies zoals hij de afgelopen zestig jaar heeft geleefd.”

De keizerin vertrouwde erop dat de nieuwe keizer Naruhito zijn ambt als symbool van de natie op precies dezelfde wijze en met dezelfde toewijding en “heel zijn hart” zal invullen. Voor zichzelf en Akihito, die enkele jaren geleden al liet weten niet meer de krachten te hebben om zijn taken goed uit te voeren, zag ze vreugdevolle dagen in de natuurlijke omgeving van het Akasaka paleis, waar ze als kroonprinselijk paar dertig jaar geleden ook woonden. “We zullen blijven bidden voor ons land en ons volk.”

Michiko keek ernaar uit weer tijd te hebben om te lezen. “Er liggen veel boeken op mij te wachten en straks kan ik weer een detective oppakken en meteen helemaal uitlezen.” Ook voor de flora en fauna rond het paleis, dat eerst nog moet worden gerestaureerd na het vertrek van de huidige bewoners Naruhito en zijn gezin, hoopte ze tijd te hebben. Eén project noemde ze met name: het kweken van oosterse meloenen, een wens die ze jarenlang heeft gekoesterd.

In december is het aan keizer Akihito, die dan zijn 85e verjaardag viert, om zijn gedachten te uiten aan de vooravond van zijn aftreden op 30 april 2019.