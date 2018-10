Bij de gedachte aan het staatsbanket dat koningin Elizabeth dinsdagavond in Buckingham Palace aanbiedt aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan de harten van juwelenliefhebbers steeds sneller kloppen. De hoop is namelijk dat koningin Máxima de zogenoemde ‘Stuart’ diamant zal dragen in het gelijknamige diadeem van de ‘huisdiamanten’.

De kostbare diamant is voor het laatst gezien bij het staatsbezoek dat koningin Juliana in 1972 bracht aan de Britse vorstin. Een deel van het diadeem verscheen in mei bij het Nederlandse staatsbezoek aan Luxemburg voor het eerst in bijna een kwart eeuw weer in het openbaar. Vandaar dat komende week in het land van Shakespeare de hamvraag niet is ‘zijn of niet te zijn’ maar ‘draagt ze hem, of draagt ze hem niet?’

Historisch gezien is er geen beter moment om de diamant weer op het diadeem te monteren en te dragen. De diamant was ooit een geschenk van de Britse koning en Nederlandse stadhouder Willem III aan zijn echtgenote koningin Mary II. Na haar dood kwam de kostbare steen, ondanks tegenstribbelen van Mary’s zus en opvolgster Anne, in Oranje-bezit.

Zeegroen

“Van 1690 tot circa 1850 was de Stuart een van de grootste diamanten ter wereld. Dat de diamant zeegroen is maakt hem extra bijzonder, omdat die kleur – zeker in dit formaat – uitermate zeldzaam is,” aldus juwelenhistoricus Erik Schoonhoven. “De Stuart-diamant is een van de meest waardevolle en zeldzaamste objecten in de koninklijke verzamelingen, en nog steeds eigendom van dezelfde familie omdat prins Willem V in 1784 bepaalde dat de Stuart en andere diamanten voor eeuwig toebehoren aan het hoofd van het Oranjehuis.”

Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 kwam de edelsteen van bijna 40 karaats terecht in het speciaal voor die gelegenheid gemaakte diadeem, waarin nog veel meer ‘huisdiamanten’ een al of niet demontabele plek vonden. Wilhelmina’s dochter koningin Juliana had er wel schik in om het enorme diadeem in volle glorie uit de kluis te laten halen, en te tonen, zoals bij haar tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Dromen

Daarna echter bleef het kostbaarheid achter slot en grendel tot afgelopen mei, toen Máxima er in Luxemburg mee verscheen bij het staatsbanket. Dat zorgde in de wereld van juwelenliefhebbers en -kenners voor een lichte schokscholf. Ze durven nu weer te dromen van de dag dat ook de ‘steen der stenen’ te zien zal zijn.

Het antwoord komt dinsdagavond even voor negen uur Nederlandse tijd, wanneer koningin Elizabeth in de White Drawing Room van Buckingham Palace haar Nederlandse gasten begroet voorafgaand aan het diner. Ze neemt hen aansluitend mee naar de Muziekkamer waar de officiële foto’s worden gemaakt, waarna het gezelschap zich naar de Balzaal begeeft voor het avondeten.