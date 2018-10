De mode-ervaring die Meghan Markle als actrice heeft opgedaan, komt de Hertogin van Sussex goed van pas nu ze als echtgenote van een prins regelmatig in de openbaarheid verschijnt en iedereen nauwlettend in de gaten houdt wat ze draagt en hoe.

De meeste nieuwkomers moeten even wennen aan het leven aan het hof. In een wereld vol tradities en protocol moet je zorgvuldig nadenken over wat je zegt en hoe je eruit ziet. Elk ‘foutje’ kan immers op de voorpagina belanden, terwijl een slimme keuze juist veel goodwill kan opleveren. Voor Meghan Markle is dat in november 2017, wanneer ze gepresenteerd wordt als de verloofde van prins Harry, niet anders, maar als voormalig actrice heeft ze wel de nodige ervaring. De rode loper is al jaren bekend terrein voor haar en ze weet inmiddels hoe ze goed poseert. Maar haar transformatie van girl next door tot royal gaat natuurlijk niet vanzelf.

Blog

Op haar blog The Tig laat Meghan in de jaren voor haar verloving van tijd tot tijd iets doorschemeren van haar zoektocht naar een eigen stijl. Zo schrijft ze in 2014: ‘Toen ik een twintiger was, was het heftig. Het was een continue strijd met mezelf. Ik was vooral bezig met mijn gewicht, mijn stijl, mijn wens om net zo cool/hip/modieus/of wat dan ook als de rest te zijn.’ Maar haar blog eindigt niet met deze woorden. Mede dankzij de tv-serie Suits heeft Meghan geleerd wat haar sterke en minder sterke kanten zijn, ook wat betreft haar uiterlijk. Het geeft haar rust, want met slimme kledingkeuzes weet ze het beste in zichzelf naar boven te halen.

Volgens Meghan betekent bewust met kleding bezig zijn niet automatisch een bomvolle kledingkast. Op haar blog zegt ze hierover: ‘Vrouwen die mode en stijl begrijpen, weten dat het niet draait om het hebben van véél kledingstukken. Het gaat erom dat je de juíste stukken hebt, en om stukken van goede kwaliteit. Zo zie je eruit alsof je weet wat je doet.’ In de garderobe van actrice Meghan valt op dat zij een strikte scheiding maakt tussen werk en privé: ‘Als ik werk, draag ik kunst. In het echte leven draag ik kleding. Voor mijn werk word ik zo opgetut, dat het heerlijk is om in mijn vrije tijd een spijkerbroek met een sweater te dragen.’ Als actrice heeft Meghan geleerd welke rol kleur kan spelen, en daarvan maakt audities dankbaar gebruik: ‘Omdat ik door de filmindustrie gezien werd als “van een dubbele etniciteit” kon ik voor vrijwel elke rol auditie doen. In het rood was ik een Latina, in mosterdgeel werd ik Afrikaans-Amerikaans.’

Vrouwelijk & terughoudend

Foto’s van Meghan op de rode loper tonen een stijlvolle actrice in mooie kleding, op hoge hakken en met verschillende kapsels. Opvallend is het vakmanschap waarmee de jurken gemaakt zijn. ‘Ik vind het geweldig als ik de kans krijg me mooi aan te kleden. Ik heb drie jurken van Lanvin gedragen en ze waren een droom. Zo mooi gemaakt, je ziet en voelt het vakmanschap. Ik kies eigenlijk nooit voor drukke ontwerpen – ik draag het liefst eenvoudige, mooi gemaakte stukken en wat klassieke juwelen. Laat het voor zichzelf spreken. Daar hou ik van.’

Dat blijkt ook nu nog uit haar keuze voor kleding met een perfecte pasvorm, de mooiste stoffen en de bescheiden accessoires. Meghan vindt het als echtgenote van prins Harry bovendien belangrijk dat haar uiterlijk nooit meer aandacht trekt dan de boodschap die ze wil overbrengen. Sinds haar verloving met prins Harry draagt Meghan dan ook, nog meer dan voorheen, opvallend ingetogen kleding: wollen mantels, casual truien en vrouwelijke pantalons. En even geen rood of mosterdgeel, maar vooral zwart, beige, wit en grijs.

Enige terughoudendheid past ook wel bij de beginperiode van een leven aan het hof. Toch is Meghans kleding minder ‘veilig’ dan het op het eerste gezicht lijkt. Een smoking bijvoorbeeld is geen voor de hand liggende keuze voor een liefdadigheidsbijeenkomst en een zwarte strakke broek is ook niet direct ‘koninklijk’. Meghans stijl kan dan ook omschreven worden als ingetogen klassiek, met af en toe een moderne knipoog. Zo heeft ze vooraf overigens ook haar trouwjurk omschreven: ‘Klassiek en eenvoudig is het uitgangspunt, met misschien een moderne twist.’

Inspireren

De stijl van Meghan valt goed in de smaak bij modeliefhebbers, want net als bij schoonzus Catherine vliegen door haar gedragen kledingstukken de winkel uit. Maar voor Meghan zelf blijft de inhoud belangrijker dan haar uiterlijk: ‘Bekendheid biedt mogelijkheden, maar verantwoordelijkheden horen daarbij – om dat wat je belangrijk vindt te verdedigen en te delen. En om niet te focussen op glazen muiltjes, maar op het doorbreken van het lazen plafond. En – als ik geluk heb – om te inspireren.’