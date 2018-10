Ter gelegenheid van de verjaardag van de Japanse keizerin Michiko is zaterdagavond in Hanoi de Vietnamese vertaling gelanceerd van haar boek ‘Bruggen bouwen: herinneringen aan het lezen in mijn jeugd’.

In het boek blikt Michiko, destijds een gewoon burgermeisje, terug op haar kindertijd en vertelt ze hoeveel ze heeft geleerd van het lezen van boeken. Daar had ze, omdat ze vanwege de oorlog was geëvacueerd, ook veel tijd voor.

Het boek kwam vorig jaar ter sprake toen de keizerin samen met keizer Akihito een bezoek bracht aan Vietnam en een ontmoeting had met een groep mensen die het uitgeven van Japanse boeken in Vietnam promoot.

Die groep besloot in samenspraak met de Japanse ambassade het boek te vertalen en uit te geven in de hoop dat het de Vietnamezen zal helpen om het belang van het lezen door kinderen te doen inzien.