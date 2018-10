De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde gaan komende week net als koning Willem-Alexander en koningin Máxima op staatsbezoek. De reis van de Belgen voert naar Portugal, waar het Nederlandse paar, dat dinsdag en woensdag in Londen verblijft, een jaar geleden al op bezoek ging.

Op de internationale kalender zijn oktober en november populaire maanden voor buitenlandse bezoeken. Dan is iedereen weer aan het werk na het zomerreces en zitten de feestdagen nog niet in de weg. Willem-Alexander bijvoorbeeld gaat voor het zeventiende staatsbezoek uit zijn regeerperiode nu voor de zevende keer in die periode op pad.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn voor hun bezoek uitgenodigd door president Marcelo Rebelo de Sousa. Het koningspaar wordt zoals gebruikelijk vergezeld door vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. De reis voert zowel naar Lissabon als naar Porto, de tweede stad van Portugal.