In Buckingham Palace is dit weekeinde begonnen met het klaarmaken van de Balzaal voor het staatsbanket dat koningin Elizabeth dinsdagavond aanbiedt aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Volgens berekeningen van het paleis is dat het 114e staatsbanket dat de Britse vorstin sinds haar aantreden in 1952 geeft.

De koningin ontvangt gemiddeld twee staatsbezoeken per jaar, maar dat is sinds 2015 toen de presidenten van Mexico en China op visite kwamen, niet meer voorgekomen. Het laatste staatsbezoek was vorig jaar juli, vlak voor de pensionering van prins Philip, toen het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia naar Londen kwam.

In de in 1850 voor koningin Victoria gebouwde Balzaal is plek voor zo’n 150 gasten die plaatsnemen aan een hoefijzervormige tafel. Die kan in lengte worden aangepast, maar is doorgaans 23 meter lang. Dan blijft er nog genoeg ruimte over voor de stoelen en de bediening want de veertien meter hoge zaal is 34 meter lang en 18 meter breed.

Persoonlijk

De Balzaal is overigens pas in 1914 door de toenmalige koning George V – de opa van Elizabeth – voor het eerst gebruikt voor een staatsbanket. De zaal heeft als voordeel dat er een lift is naar de keukens van Buckingham Palace, waardoor de gasten het geluk hebben hun eten warm opgediend te krijgen. Dat was in uitgestrekte paleizen niet altijd het geval.

De koningin bemoeit zich volgens Buckingham Palace persoonlijk met het menu, de gastenlijst en de tafelschikking en dinsdag zal ze nog een inspectieronde uitvoeren om er zeker van te zijn dat ook nu alles er perfect uitziet voor de ontvangst van haar Nederlandse gasten.