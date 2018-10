“Zwanger zijn heeft een prijs”. Dat zei prins Harry zondag in Sydney over de afwezigheid van zijn echtgenote Meghan bij een deel van het programma dat de hertog en hertogin van Sussex rond de Invictus Games zouden afwerken. “Ze is aan het rusten”, aldus Harry, die later op de dag overigens weer werd vergezeld door Meghan.

Zij verscheen namelijk wel bij de receptie die werd aangeboden door de Australische premier Scott Morrison en ging met Harry ook het water op om de deelnemers aan de eerste zeilwedstrijden uit het bestaan van de Invictus Games aan te moedigen.

Het paar wordt maandag verwacht in Queensland, waar een aantal activiteiten op Fraser Island op het programma staan. Volgens Kensington Palace, het kantoor van Harry en Meghan, zal de hertogin daar ook de meeste onderdelen overslaan om krachten op te doen voor het vervolg van de reis die dinsdag naar Fiji en Tonga voert.

De koning van Tonga, Tupou VI, moet de komende dagen dan ook richting huis. Hij verbleef dit weekeinde met een groot deel van zijn koninklijke familie in Auckland waar hij in het McSmart stadion de rugbywedstrijd tussen de Kangaroos van Australië en ‘Mate Ma’a Tonga’ bijwoonde. Eén vijfde van het inwonertal van het Pacifische eiland-koninkrijk (100.000) was in het stadion gepropt, waar de Australiërs met 34-16 zegevierden.