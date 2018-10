Ambassadeur Simon Smits houdt een bijzonder souvenir over aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat dinsdag begint in zijn residentie achter de Royal Albert Hall in Londen. Daar komen prins Charles en echtgenote Camilla de Nederlandse bezoekers ophalen voor de welkomstceremonie met koningin Elizabeth op Horse Guards Parade.

De koninklijke gasten rijden vervolgens in rijtuigen over de zeer royaal met Nederlandse en Britse vlaggen versierde Mall, de bijna 1 kilometer lange laan die naar het Victoriamonument en Buckingham Palace voert. Op de stof van de vlaggen is niet bezuinigd en elke vlag is enkele meters groot. De ambassadeur krijgt na het staatsbezoek alle Nederlandse dundoeken als geschenk.