Filip en Mathilde genieten van staatsbanket in Lissabon

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben maandagmiddag in Portugal genoten van een staatsbanket. Zij werden in paleis Ajuda ontvangen door de Portugese president Marcelo Rebelo Sousa. Op het menu stonden volgens aanwezigen pompoensoep, zeebaars en een dessert met kersen.

Koning Filip hield een toespraak bij aanvang van de maaltijd. Hierin wees hij op de eeuwenoude banden tussen België en Portugal. “Er stroomt Portugees bloed door mijn aderen en mijn overgrootmoeder koningin Elisabeth sprak jullie mooie taal vloeiend”, stelde hij.

Het Belgische koningspaar brengt de komende drie dagen een staatsbezoek aan het land. Filip en Mathilde zijn maandag en dinsdag in hoofdstad Lissabon, woensdag is het paar in de havenstad Porto.

Filip en Mathilde werden aan het begin van de middag officieel welkom geheten tijdens een ceremonie bij het Praça do Império. De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa verwelkomde het koningspaar vervolgens nogmaals, dit keer in zijn residentie Palaçio de Belem. Daarna ging het gezelschap naar het Mosteiro dos Jerónimos, waar Filip Portugals grootste dichter Luís de Camões (1524-1580) eerde bij diens graftombe.

Grote delegatie

De komende dagen spreekt Filip niet alleen president De Sousa, maar ook premier Antonio Costa en parlementsvoorzitter Ferro Rodrigues. Ook betuigt de Belgische vorst eer aan Portugese soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten. Honderden Portugezen kwamen om bij gevechten op Belgisch grondgebied.

Met het koningspaar reist een delegatie van 170 mensen mee, onder hen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en de leiders van de deelstaten. Tijdens het bezoek worden volgens persbureau Belga achttien akkoorden op het gebied van handel, cultuur en onderwijs ondertekend.