Kroonprinses Victoria zet maandag haar reeks wandeltochten door de Zweedse natuur voort in Järsvö, in de provincie Hälsingland in centraal-Zweden. Het is de zesde tocht die Victoria maakt en het bestuur van Hälsingland heeft de inwoners van dit eeuwenoude ‘landschap’ opgeroepen de kroonprinses op haar 15 kilometer lange wandeling te vergezellen.

Maar omdat niet iedereen die afstand aankan of zoveel tijd heeft – voor de tocht is inclusief lunch vijf uur uitgetrokken – kunnen ook delen worden meegelopen. Met name het eerste stuk, waarbij Victoria na aankomst bij het station van Järsvö meteen steil een 200 meter hoge Öjeberg oploopt, is alleen geschikt voor geoefende wandelaars. Makkelijker is het later op de dag bij de kerk, en bij de werelderfgoed locatie Kristofers in Stene.

De gouverneur van Hälsingland heeft ook advies gegeven over goed schoeisel en goede kleding en waarschuwde ervoor dat er bij de lunch, waar vlees kan worden gegrild, weleens te veel mensen zouden kunnen zijn om iedereen een kans te geven om te grillen. “Neem in elk geval geen vlees mee dat een lange bereidingstijd heeft”, aldus het advies.

Victoria wil met haar wandelingen de aandacht vestigen op de ongerepte Zweedse natuur, die ze in verschillende seizoen wil beleven. Daarnaast wil ze buitenactiviteiten en gezond bewegen promoten. “We zijn er trots op Hälsingland van zijn beste kant te laten zien. Ik ben blij dat de kroonprinses meer mensen wil laten kennismaken met deze prachtige en creatieve plek”, aldus Per Bill, de gouverneur van het graafschop Gävelborg waarvan Hälsingland deel uitmaakt.