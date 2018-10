Prins Harry moest maandag in zijn eentje Fraser Island verkennen. Zijn echtgenote Meghan besloot het op de zevende dag van de reis door Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee rustig aan te doen. De zwangere hertogin van Sussex voegde zich aan het einde van de dag wel bij haar man om handjes te schudden met de inwoners.

Direct na aankomst op Fraser Island, het grootste zandeiland ter wereld dat voor de Australische oostkust ligt, gingen Harry en Meghan ieder hun eigen weg. De hertogin werd naar de luxe villa gebracht waar het paar verblijft, terwijl Harry de jungle in ging. Daar trof hij de Butchulla, de inheemse bewoners van K’gari (‘paradijs’), zoals zij Fraser Island noemen. De prins werd op traditionele wijze welkom geheten en maakte vervolgens een wandeling door de bossen, die nu deel uitmaken van The Queens’s Commonwealth Canopy. Doel van dat project, dat in 2015 werd gelanceerd, is een internationaal netwerk van inheemse bossen te creëren in de landen van het Gemenebest.

Harry riep op goed voor de natuur op het eiland te zorgen. “Het is aan ons om dit paradijs te beschermen. Niet alleen omdat het prachtig is, maar omdat het een essentieel deel is van ons bestaan en dat van onze kinderen en de kinderen van hun kinderen.” Vervolgens trok Harry voor de tweede keer tijdens de reis zijn schoenen uit. Blootsvoets wandelde hij langs Lake McKenzie, dat de Aboriginals Boorangoora (‘wateren der wijsheid’) noemen.

Aan het einde van de dag voegde Meghan zich weer bij het gezelschap. De hertogin, die naar verluidt de hobbelige zandwegen op Fraser Island ontzag, maakte in Kingfisher Bay Jetty tijd voor een praatje met het publiek dat op de been was voor het paar. Kensington Palace maakte afgelopen weekeinde bekend dat Meghan niet meer aan alle onderdelen van het overvolle programma zou deelnemen.