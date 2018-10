Bewapende beveiligers hebben maandagavond in Londen positie gekozen voor de residentie van de Nederlande ambassadeur aan Exhibition Road. Daar begint koning Willem-Alexander dinsdag zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Voor de dagen van het staatsbezoek is het ook verboden voor de deur te parkeren, zo laten opzichtige borden weten.

In de Britse hoofdstad is buiten Whitehall en de Mall, waar de Nederlandse driekleur onmiskenbaar aanwezig is, verder weinig te merken van de Nederlandse visite. Ook in Westminster Abbey, waar het koningspaar dinsdag een krans legt en gaat kijken bij de herdenkingsstenen boven de tombes van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw koningin Mary II, was maandag van bijzondere voorbereidingen niets te zien. ,,Is hij nu koning van Holland of van Nederland en wat is het verschil”, wilde een medewerkster van de abdij wel weten.

Op de Theems was de Nederlandse aanwezigheid wel zichtbaar. Aan het begin van de middag kwam daar Zr. Ms. Zeeland aan en honderden Londenaren en toeristen hielden even stil om de doorvaart van het marineschip door de geopende Tower Bridge vast te leggen. Het koningspaar bezoekt het schip woensdag, om te benadrukken dat ook na brexit de samenwerking tussen Nederland en Groot-Brittannië op het gebied van veiligheid onveranderd doorgaat.

Derde staatsbezoek

Aan het staatsbezoek, het derde dat koningin Elizabeth in haar 66 jaar lange regeringstijd uit Nederland krijgt en het vierde dat ze in eigen land meemaakt, is jaren van voorbereiding voorafgegaan. Het op elkaar afstemmen van agenda’s bleek geen sinecure en terwijl de eerste verkennende gesprekken al waren gevoerd, kwamen daar onder meer het brexit-referendum en de pensionering van prins Philip (97) tussen.

De hoogbejaarde gastvrouw koningin Elizabeth (92) heeft de laatste jaren ook nog maar één staatsbezoek per jaar in de agenda staan, zodat het even passen en meten was en het koningspaar uitgerekend in de herfstvakantie van hun dochters naar Londen komt voor een visite die wel wordt bestempeld als behorend tot de ‘Champions League’ van de staatsbezoeken.