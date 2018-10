Hoewel hij zijn oma Diana nooit heeft leren kennen, heeft de vijfjarige prins George toch veel van haar weg. Volgens prins William is zijn oudste zoon dol op dansen, net als zijn in 1997 omgekomen moeder was.

“George danst en hij is er dol op”, zei William onlangs tegen een jonge danser. Hij mocht met een aantal leeftijdgenootjes langskomen op Kensington Palace omdat hij een Teen Award van BBC had gewonnen. “Mijn moeder danste ook altijd, ze hield van dansen. Als je ergens van houdt, moet je ervoor gaan. Laat niemand je tegenhouden”, drukte William zijn jonge gasten op het hart.

De 36-jarige prins verklapte ook dat hij zelf niet zo los in de heupen is. “Ik kan helemaal niet dansen.” “Jawel, je kan breakdancen”, onderbrak zijn vrouw Catherine hem. “Nee! Alleen breakdancen in de zin dat ik zelf wat breek.”