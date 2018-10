Sarah, de hertogin van York, is koningin Elizabeth erg dankbaar voor de “onvergetelijke” dag die ze haar dochter prinses Eugenie heeft bezorgd. Eugenie trouwde op 12 oktober met Jack Brooksbank, het merendeel van de feestelijkheden werd betaald door de Britse koninklijke familie.

“Ik kan Eugenies grootmoeder niet genoeg bedanken omdat deze dag zo gedenkwaardig is geworden”, zei Sarah tegen Hello! Magazine. “Ik ben zo dankbaar voor al het harde werk en de vriendelijkheid achter de schermen om zo’n speciale dag voor onze dochter mogelijk te maken.” Eugenie en Jack trouwden in St George’s Chapel, de kapel van Windsor Castle, het kasteel van koningin Elizabeth.

De bruid koos voor een jurk met open rug, waardoor de littekens die ze overhield aan een operatie op haar twaalfde zichtbaar waren. Eugenie liet haar bruidsjurk ontwerpen rond haar littekens, om te benadrukken dat je ook daarmee mooi bent. “Ik was zo trots op Eugenie, hoe ze daar stond met haar littekens zichtbaar”, zei Sarah over de keuze van haar jongste dochter. De prinses werd geboren met scoliose, een verkromde ruggengraat. Sinds de operatie heeft ze metalen staven in haar rug die ervoor zorgen dat ze rechtop blijft staan. “Ze is een inspiratie voor jonge vrouwen over de hele wereld.”