Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens hun staatsbezoek in Engeland van koningin Elizabeth een boek cadeau gekregen. In het handgemaakte boek staan foto’s en andere afbeeldingen die de langdurige relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en tussen de beide koningshuizen in het bijzonder illustreren.

Het album bevat afbeeldingen van voorwerpen uit de Britse koninklijke collectie, het koninklijk archief en St. George’s Chapel die de relatie tussen het Nederlands koningshuis en de Orde van de Kousenband onderstrepen. Twaalf leden van het Nederlands koningshuis zijn of waren Ridder of Dame in de orde. Prinses Beatrix werd in 1989 als laatste Oranje door koningin Elizabeth aangesteld als ‘Extra Lady Companion’ in de Order of the Garter.

In het boek staan historische portretten van alle twaalf Nederlandse leden van de Orde van de Kouseband en afbeeldingen van diverse gerelateerde voorwerpen. Daarnaast bevat het boek andere foto’s die de relatie tussen de twee koningshuizen illustreren. Zo is er een foto te zien uit 1938 van prinses Beatrix als baby, die cadeau was gedaan aan koning George VI en koningin Elizabeth. Van recentere datum prijkt in het boek een foto van Kate, de vrouw van prins William, die in 2016 tijdens een bezoek aan het Mauritshuis het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bekijkt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden voor hun gastvrouw ook een cadeau meegenomen. Koningin Elizabeth kreeg van haar gasten een bronzen beeld van een paard. Het sculptuur van kunstenares Marja Smits refereert aan een Fries paard dat toenmalig koningin Beatrix meenam voor Elizabeth tijdens haar staatsbezoek in 1982.