Koningin Elizabeth heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima met kussen begroet op Horse Guards Parade aan het begin van het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens inspecteerde de koning de erewacht samen met prins Charles, die die taak overnam van zijn vader prins Philip.

Daarna ging het gezelschap in koetsen naar Buckingham Palace. Willem-Alexander nam naast Elizabeth plaats in de Diamond Jubilee State Coach, Máxima reed met Charles en Camilla mee in de Australian State Coach. Onderweg naar Elizabeths officiële residentie werd het gezelschap toegejuicht door enkele honderden mensen die zich hadden verzameld langs de met Nederlandse vlaggen versierde The Mall.

Na aankomst op Buckingham Palace hadden Willem-Alexander en Máxima even tijd om zich op te frissen. Daarvoor had het koningspaar, dat de nacht van dinsdag op woensdag doorbrengt op het paleis, de Belgische suite tot zijn beschikking. Vervolgens schoof het koningspaar aan voor de lunch. Het Britse hof maakte vooraf niet bekend wie zouden mee-eten, naar verwachting schoof een groot deel van de Britse koninklijke familie aan.

Cadeaus

Na de lunch was het tijd voor de cadeaus. In de White Drawing Room, die Elizabeth geregeld gebruikt voor bezoek, werden over en weer presentjes uitgedeeld. Wat de vorsten elkaar gaven, is nog niet bekend.

Vervolgens nam Elizabeth haar Nederlandse gasten mee naar de Picture Gallery in Buckingham Palace. Daar is een aantal zaken uit de koninklijke verzamelingen die betrekking hebben op Nederland tentoongesteld. Tot de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie behoren onder meer veel Nederlandse meesters.

Krans

Willem-Alexander en Máxima worden rond 15.00 uur lokale tijd verwacht bij Westminster Abbey. Daar wordt een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat en krijgt het koningspaar een rondleiding door de kerk. Er wordt onder meer gestopt bij de graven van Willem III en zijn vrouw Mary. Vervolgens gaan Willem-Alexander en Máxima naar het Britse parlement, waar de koning een toespraak geeft.

Na een kopje thee bij Charles en Camilla in Clarence House keren Willem-Alexander en Máxima terug naar Buckingham Palace. Daar heeft het paar aan het eind van de middag een ontmoeting met oppositieleider Jeremy Corbyn. Dinsdagavond vindt daar ook het staatsbanket plaats.