Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn de tweede dag van hun staatsbezoek aan Portugal begonnen in het Oceanário Lisboa, een van de grootse aquaria van Europa.

Het koningspaar ging niet voor de vissen naar het Oceanário Lisboa. Filip en Mathilde maakten kennis met de Oceano Azul Foundation, die zich net als het aquarium inzet voor schone oceanen. Na het bezoek aan het Ocenário Lisboa gingen Filip en Mathilde los van elkaar op pad. De koning woonde met onder anderen de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa een Portugees-Belgisch zakenseminar bij. Zowel Filip als De Sousa gaf een speech.

“Laat ons naar het grotere geheel kijken en in het licht van de internationale gebeurtenissen onze bilaterale betrekkingen in het juiste perspectief plaatsen”, zei Filip. Hij wees op de “verregaande gevolgen” die de wereldwijde economische crisis had voor zowel België als Portugal. “En we staan nog voor heel wat uitdagingen zoals werkloosheid, vergrijzing, ongelijkheid en moeilijkheid om onze economie weer op gang te brengen.” De Belgische koning stelde voor nog nauwer samen te werken met “vrienden van altijd” en somde een paar voorbeelden op. Zo ziet Filip kansen op het gebied van de modernisering van de infrastructuur en gezondheidszorg.

Ziekenhuis

Mathilde ging naar het Champalimaud Centre for the Unknown, een privéziekenhuis en kankeronderzoekscentrum. De koningin maakte een wandeling door de grote tuin van het instituut en ontmoette een aantal patiënten. Ook tekende ze het gastenboek.

Het Belgisch koningspaar brengt deze week een driedaags staatsbezoek aan Portugal. Maandag en dinsdag zijn ze in Lissabon, woensdag bezoeken Filip en Mathilde de havenstad Porto.