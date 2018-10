Kroonprins Frederik is naar Australië gevlogen om zijn landgenoten die deelnemen aan de Invictus Games aan te moedigen. De Deense kroonprins zat dinsdag op de tribune bij het zwemmen. Frederik is al een paar dagen in Sydney, waar de vierde editie van de mede door de Britse prins Harry geïnitieerde spelen voor gewond geraakte militairen plaatsvindt.

Aan de Invictus Games nemen 25 Deense militairen deel. Ze komen onder meer uit op de onderdelen roeien, wielrennen en zittend volleybal. Volgens het Deense hof probeert Frederik de wedstrijden waaraan landgenoten deelnemen zoveel mogelijk bij te wonen.

Frederik is al een bekende van de Deense deelnemers. In augustus zocht hij hen op tijdens een trainingskamp en probeerde hij zelf een aantal sporten uit. Ook hoorde de kroonprins het persoonlijke verhaal van een aantal militairen.

Frederik vloog niet alleen naar Australië voor de Invictus Games, die zaterdag worden afgesloten. Hij woont ook de viering van het 45-jarig jubileum van het wereldberoemde Sydney Opera House bij. Vijf jaar geleden, toen het door de Deense architect Jørn Utzon veertig jaar bestond, was kroonprinses Mary ook van de partij. De van oorsprong Australische vergezelt haar echtgenoot dit keer echter niet.