Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag, op de eerste dag van het staatsbezoek aan Engeland, een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat.

De plechtigheid vond plaats in Westminster Abbey, waar met het symbolische graf niet-geïdentificeerde, gesneuvelde militairen worden geëerd. Het graf was een idee van een Britse aalmoezenier, die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het westelijk front een veldgraf zag met een houten kruis waarop de tekst ‘Unknown British Soldier’ stond. Na de oorlog kreeg hij het voor elkaar dat er in de Westminster Abbey, tussen de koningen, een onbekende soldaat werd begraven.

De Britse Generaal L. J. Wyat koos in Frankrijk uit vier kisten met ongeïdentificeerde slachtoffers een kist uit. Die werd naar Londen verscheept, waar hij in de kathedraal werd begraven in zand afkomstig van diverse Franse slagvelden.