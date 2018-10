Koning tegen Britten: we zien u niet graag gaan

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn toespraak bij het staatsbanket in Buckingham Palace opnieuw gesproken over het verdriet dat Nederland heeft over het Britse besluit om de Europese Unie te verlaten.

Eerder dinsdag had hij dat tijdens een toespraak tot Britse parlementsleden hetzelfde gedaan. ,,Als Europeanen bedroeft het ons dat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de Europese Unie te verlaten. Wij zien u niet graag gaan, al respecteren wij uw beslissing volledig.”

De koning benadrukte dat beide landen als natuurlijke bondgenoten elkaar ook na brexit nog steeds nodig hebben. Dat mocht bij alle aandacht die de technische kant van de uittreding kreeg, niet worden vergeten.

Willem-Alexander noemde het staatsbezoek in persoonlijke woorden tot de Queen heel bijzonder. ,,Mijn grootouders waren hier op staatsbezoek. Mijn ouders waren hier op staatsbezoek. En vandaag is het onze beurt. Dit alles binnen uw lange regeerperiode. Vorig jaar vierde u uw ‘Saffieren Jubileum’. Buitengewoon indrukwekkend in de ogen van hen die hun bronzen jubileum nog voor de boeg hebben.”

Hij prees het vermogen van koningin Elizabeth ,,om voortdurend voeling te houden met de polsslag van de tijd. Zelfs een avontuurlijke inslag is u niet vreemd, zoals u zes jaar geleden toonde bij de opening van de Olympische Spelen. Voor miljoenen ogen vervulde u daar met verve de rol van de meest onverschrokken Bond Girl ooit.”

De koningin op haar beurt was blij om “oude vrienden bij haar thuis te verwelkomen.” Er zijn maar weinig landen die kunnen bogen op een nauwere band, aldus Elizabeth. Ze vertrouwt erop dat ook in de gewijzigde omstandigheden, met een nieuwe band met Europa, de vriendschap met Nederland dieper zou worden.