Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagavond laat aangekomen in Londen. Daar begint dinsdag het tweedaagse staatsbezoek aan koningin Elizabeth.

Voor de koning is het zijn zeventiende staatsbezoek sinds zijn aantreden in 2013. Voor koningin Elizabeth, die in haar 66 jaar lange regeringstijd al meer dan honderd staatsbezoeken heeft gekregen, is het de derde keer dat ze een Nederlands staatshoofd op staatsvisite krijgt. Eerder ontving ze de koninginnen Juliana (1972) en Beatrix (1982).

De Queen heeft ook de in Londen wonende en werkende prinses Mabel uitgenodigd voor het staatsbanket dat ’s avonds in Buckingham Palace wordt gehouden.