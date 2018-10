Koningspaar praat met expats over brexit

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn om 10.00 uur, plaatselijke tijd, hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk begonnen in de residentie van de Nederlandse ambassadeur, waar ze ook de nacht hebben doorgebracht. Met een groepje in Groot-Brittannië wonende Nederlanders sprak het koningspaar over onder meer de brexit.

De geselecteerde Nederlanders zijn afkomstig uit verschillende sectoren, zoals cultuur, veiligheid en wetenschap. Willem-Alexander en Máxima praten met hen over het leven in het Verenigd Koninkrijk en de vooruitzichten na de brexit.

Het koningspaar wordt later op de ochtend opgehaald door prins Charles en zijn echtgenote Camilla. Zij begeleiden Willem-Alexander en Máxima naar de welkomstceremonie op Horse Guards Parade. Vanaf daar gaan ze naar Buckingham Palace, waar koningin Elizabeth op het koningspaar wacht en een lunch aanbiedt. Dinsdagavond vindt in het paleis ook het staatsbanket plaats, waar leden van de Britse koninklijke familie en prinses Mabel aanschuiven. Willem-Alexander en Máxima brengen de nacht van dinsdag op woensdag, de tweede en laatste dag van het staatsbezoek, door op Buckingham Palace.