Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben bezoek gehad van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender. De twee kregen op het Zarzuela-paleis in Madrid een lunch aangeboden.

Steinmeier is woensdag begonnen aan een tweedaags officieel bezoek aan Spanje, waarbij verschillende politieke, economische en culturele activiteiten op het programma staan. Hoofdpunt is de Spaans-Duitse top waar hij samen met koning Felipe naartoe gaat.

Voor Steinmeier was het niet zijn eerste koninklijke bezoek van dit jaar. Zo kwam hij in mei naar Paleis Noordeinde in Den Haag om langs koning Willem-Alexander te gaan. In september woonde hij nog een bijeenkomst bij van de staatshoofden van de Europese landen waar Duits een officiële taal is. Steinmeier ontmoette daar koning Filip en koningin Mathilde van België, groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg en erfprins Alois en erfprinses Sophie van Liechtenstein.