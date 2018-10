Liefhebbers van historische sieraden en juwelen kunnen opgelucht ademhalen. Ze hoeven niet weer 46 jaar te wachten alvorens de befaamde Stuart-diamant weer uit de koninklijke brandkast wordt gehaald. Koningin Máxima is van plan de kostbare en historisch belangrijke diamant vaker te dragen, zo vertelde ze woensdag in Londen in een ontmoeting met Nederlandse media na afloop van het staatsbezoek aan koningin Elizabeth.

De diamant die in 1690 door koning-stadhouder Willem III was geschonken aan zijn vrouw koningin Mary II was sinds het staatsbezoek dat koningin Juliana in 1972 aan het Verenigd Koninkrijk bracht niet meer gebruikt.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander vonden het echter dat nu “gezien de bijzondere relatie en historie” het “juiste moment” was om het sieraad weer te dragen, in combinatie met het diadeem met huisdiamanten die in 1898 is gemaakt voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

Máxima had voorafgaand aan het staatsbezoek wel iets meegekregen van de opwinding onder juwelenliefhebbers over de kans dat ze de Stuart-diamant bij het staatsbanket zou dragen. Maar ze had het te druk om zich daar echt mee bezig te houden en snapte alle ophef eigenlijk ook niet.