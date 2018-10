Prins Charles’ kennis over reanimeren is donderdag bijgespijkerd. De prins bezocht London Ambulance en zag onder meer hoe een AED werkt.

Ook nam de Britse troonopvolger, die eerder deze week nog koning Willem-Alexander en koningin Máxima over de vloer had, een kijkje in de garage. Daar zag Charles een aantal wagens, motoren en fietsen van de ambulancedienst en hoorde hij over de voor- en nadelen van de vervoersmiddelen. Ook vertelden medewerkers van London Ambulance over het speciale team dat zich ontfermt over mensen met psychische problemen, een unicum in Groot-Brittannië.

Charles’ bezoek aan de grootste en drukste ambulancedienst van het Verenigd Koninkrijk begon met een rondleiding door de alarmcentrale. Daar kwamen het afgelopen jaar 1,9 miljoen telefoontjes binnen. De prins van Wales sprak met medewerkers over de soms heftige verhalen die ze horen.

Later werd Charles bijgepraat over hoe het personeel omgaat met de heftige kant van hun werk, onder meer met speciale yogasessies. Na een groepsfoto mocht de prins terug naar huis.