Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft donderdag een bezoek gebracht aan de wijk Søndre Nordstrand in Oslo. Oorspronkelijk zou hij dat samen met zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit doen, maar die bleef vanwege haar gezondheid thuis.

Bij Mette-Marit is onlangs een chronische longziekte vastgesteld, zo maakte het Noorse koningshuis woensdag bekend. Het gaat om een ongebruikelijke variant van longfribrose. Het hof kondigde het nieuws aan omdat de aandoening nu zo’n impact heeft op haar dagelijkse leven dat ze niet meer overal aan kan meedoen. De afspraak van donderdag is de eerste die de 45-jarige Mette-Marit moet annuleren vanwege haar gezondheid. Naar verwachting zal dat in de toekomst vaker gebeuren, aldus het hof.

Haakon moest het zodoende zonder zijn vrouw doen. In Søndre Nordstrand bezocht de kroonprins onder meer de plaatselijke politie en een school.