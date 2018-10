Het Noorse koningspaar heeft donderdagavond de leden van het parlement ontvangen voor een jaarlijks galadiner op het Koninklijk Paleis in Oslo. Traditiegetrouw hield koning Harald weer een toespraak waarbij hij niet alleen serieuze onderwerpen aansnijdt maar ook graag de draak steekt met aanwezigen of voorbije gebeurtenissen.

Harald begon onder meer over de #MeToo-kwestie. “Sinds de laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben is er veel veranderd. Niet alleen in Noorwegen maar over de hele wereld hebben vrouwen zich uitgesproken, en we hebben geluisterd”, aldus de koning, die geraakt was door de soms kwetsbare ervaringen te horen. “Verhalen over misbruik van macht en gebrek aan respect hebben ons allemaal de ogen geopend. We leren om betere medemensen te zijn.”

Het doet de koning dan ook goed om te zien dat er steeds meer vrouwen op belangrijke posities komen, zoals ook in het parlement. Harald zei daarbij dat hij zelf altijd heel blij is met de aanwezigheid van zijn vrouw koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit, die beiden ook aanwezig waren bij het diner.

De aanwezigheid van Mette-Marit was lange tijd onduidelijk gezien haar gezondheidssituatie. Woensdag werd bekendgemaakt dat bij haar een chronische longziekte is vastgesteld, waardoor ze eerder donderdag niet met haar man kroonprins Haakon op werkbezoek ging. Koning Harald noemde haar ziekte niet in zijn toespraak.