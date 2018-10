Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs krijgt bijval van Pieter van Vollenhoven. De minister vindt dat studeren meer is dan alleen een diploma halen. “Het gaat er ook om dat je je ontwikkelt als persoon, dat je je sociale kwaliteiten ontwikkelt. Denk daarbij aan vrijwilligerswerk, bestuurswerk, een sportteam coachen of andere maatschappelijk relevante taken”, aldus Van Engelshoven in Trouw.

Pieter van Vollenhoven is het met haar eens. “Deze uitspraak van de minister spreekt mij zéér aan, omdat die studententijd later nooit meer terugkomt. Ook andere ervaringen opgedaan in die tijd kunnen van grote betekenis zijn!”, twittert de echtgenoot van prinses Margriet.

Van Engelshoven (D66) waarschuwt voor te veel nadruk op ‘rendement’ aan universiteiten en hogescholen: het doel om iedereen zo snel mogelijk te laten afstuderen, kan juist een belemmering worden, vindt ze.

Pieter van Vollenhoven studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1965 zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaalde. Tijdens zijn studie ontmoette hij prinses Margriet, in 1967 trouwde het stel in Den Haag.