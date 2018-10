Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft voor het eerst openlijk gesproken over de chronische longziekte die bij zijn vrouw Mette-Marit is vastgesteld. Dat deed hij donderdag na afloop van een werkbezoek aan de wijk Søndre Nordstrand in Oslo.

“Ik denk dat de meeste dingen wel zijn gezegd, maar het moge duidelijk zijn dat dit iets is waar we samen doorheen gaan”, zei Haakon. Hij voelt zich bovendien gesteund door het Noorse volk, dat massaal met het kroonprinselijk paar meeleeft.

Mette-Marit heeft een ongebruikelijke variant van longfibrose. De kroonprinses heeft de ziekte al een tijdje onder de leden, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt omdat de aandoening nu zo’n impact heeft op haar dagelijkse leven dat ze niet meer overal aan mee kan doen.