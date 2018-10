Royals hebben een druk bestaan. Ze gaan van verplichting naar verplichting en hebben vaak weinig tijd voor zichzelf. Toch is niemand 24 uur per dag alleen maar prins of prinses, en is er wel degelijk ruimte voor wat ontspanning en plezier. En dan kiezen ze vaak voor heel ‘gewone’ hobby’s.

Er zijn twee kwaliteiten waar bijna elk vorstenhuis van overloopt: creativiteit en sportiviteit. Van de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tot koningin Elizabeth II, vrijwel iedere royal blinkt wel uit in een van beide (of zelfs allebei). Elizabeth is op leeftijd, maar dat weerhoudt haar er niet van om in haar vrije tijd veel naar buiten te gaan en in beweging te blijven. Ze wandelt dagelijks met haar hondjes in de paleistuin, maar het liefst brengt ze op vrije dagen urenlang door in het gebied rondom haar Schotse verblijf Balmoral. Met een hoofddoek om geniet de koningin van de natuur en kan zo haar hoofd leegmaken. Elizabeth rijdt ook paard. Een helm dragen doet zij overigens niet. ‘Als het zo veel tijd kost om je haar in model te krijgen, peins je daar niet over’, liet ze zich ooit ontvallen.

Ook de Nederlandse prinsessen Amalia, Alexia en Ariane brengen veel tijd door met paarden, getuige de foto die de Rijksvoorlichtingsdienst op de twaalfde verjaardag van Amalia vrijgaf. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden het leuk om op een vrije middag een tochtje te maken te paard, maar houden er ook nog andere hobby’s op na. Zo is Máxima dol op dansen en muziek, en besteedt de koning zijn vrije uurtjes graag op het water.

Avontuurlijk ingesteld

Sporten met veel adrenaline zijn vooral in trek bij jonge prinsen als de Britse Harry en William, en kroonprins Frederik van Denemarken. Als Harry geen officiële verplichtingen heeft, is hij regelmatig op de motor te vinden. De prins heeft zijn eigen Ducati en wordt vaak op zijn snelheidsduivel gespot bij de paleishekken van Kensington Palace, op weg naar een snelle rijtoer. Maar ‘gewoon’ motorrijden is voor Harry niet spannend genoeg: het liefst rijdt de zoon van prins Charles off road, dus niet op asfaltwegen. Ook voor de Nederlandse prinsen Pieter-Christiaan en Bernhard kan het niet snel genoeg gaan. De broers zijn behoorlijk behendig in het autoracen.

Harry is volgens kenners behoorlijk goed in misschien wel de meest koninklijke sport: polo. De voormalige polomanager van Charles, zei ooit: ‘Hij is van nature heel goed en een echte sportman.’ Kroonprins Frederik van Denemarken houdt van marathons en triatlons, maar nog liever houdt hij zich bezig met golfen en zeilen. ‘Over het water vliegen met geen andere hulp dan de wind, geeft een machtig gevoel’, zei de prins ooit.

Artistiek aangelegd

Prinses Beatrix begon als klein meisje met boetseren, wat uitgroeide tot een levenslange hobby. Tijdens haar regeerperiode zorgde Beatrix dat ze op donderdagmiddag tijd had om te boetseren. In het werken met klei kan de prinses zich volledig uitleven en het resultaat is niet onverdienstelijk. Zo boetseerde ze onder andere portretten van haar drie zoons, maakte ze het beeldje van Jantje Beton en ontwierp ze het Appeltje van Oranje voor het Oranje Fonds. Inmiddels heeft de prinses weer wat meer tijd te besteden aan haar favoriete hobby.

Ook heel artistiek is de Deense koningin Margrethe, zij is op het creatieve vlak van alle markten thuis. De vorstin is vaak te vinden in haar hobbykamer op Amalienborg, waar ze boeken illustreert, postzegels ontwerpt, schildert en borduurt. Bovendien maakt ze regelmatig haar eigen kleren én ontwerpt ze kostuums voor film en toneel.

>Lees meer over de hobby van de Deense koningin

Boer

Natuurmens prins Charles laat zich vaak inspireren tijdens buitenlandse reizen waar hij prachtige aquarellen maakt. De prins sleept graag zijn schildersezel en penselen mee naar buiten om zo een mooi landschap vast te kunnen leggen. Hij verdient er ook nog een flinke duit mee: van zijn schilderijen worden litho’s gemaakt om te verkopen. In de afgelopen jaren heeft hij zo al een aantal miljoen opgehaald voor zijn stichting The Prince’s Trust. Daarnaast brengt Charles veel tijd door in de tuin. Als hij geen prins zou zijn geweest, was de Britse troonopvolger boer geworden, zei hij ooit in een interview. Op zijn landgoed Highgrove heeft hij een prachtige sier- en groentetuin. Ver voordat biologisch eten een trend werd, was Charles al bezig met gezonde voeding. Ook Catherine heeft hier veel belangstelling voor en schotelt haar gezin regelmatig groente voor uit haar eigen tuin bij hun huis in Norfolk.

Als de Hertogin van Cambridge naast al haar koninklijke activiteiten en haar gezin nog tijd overheeft, brengt ze die het liefst fotograferend door. Regelmatig mag iedereen meegenieten van de fotokunsten van Catherine. Zo maakt ze met regelmaat schattige foto’s van haar kinderen. Al zullen niet alle vormen van vrijetijdsbesteding voor iedereen zijn weggelegd (denk aan polo), veel hobby’s van de royals zijn opvallend ‘gewoon’ en voor iedereen bereikbaar.